Украинских школьников накормили супом с червями

В Киеве мать одного из школьников Татьяна Кузнецова сообщила, что детям в школе №271 выдали в обед суп с червяками.

Старшеклассник прислал матери фото супа из столовой, после чего она решила обратиться с вопросом, куда можно жаловаться в таких случаях.

«Ужас! Новая украинская школа! Новая белковая диета? Школа 271! Как привлечь к ответственности?» – задала Кузнецова вопрос в группе Facebook «Виноградарь».

В комментариях пользователи поражаются тому, как детей кормили на обед, и предлагают тем же самым накормить сотрудников столовой. Один из комментаторов высказался, что так выглядит «реформа в действии».