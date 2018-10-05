Крым начал продавать электроэнергию за пределы полуострова

Испытывающий прежде дефицит электроэнергии Крым впервые после воссоединения с Россией начал продавать электроэнергию за пределы полуострова благодаря пуску первых энергоблоков Таврической ТЭС и Балаклавской ТЭС.

«У нас запущены две электростанции. Вчера была информация, что 29 мВт отправили на Кубань. Первый раз за пять лет начинаем электроэнергию продавать», – сообщил глава государственного совета Крыма Владимир Константинов во время встречи с делегацией Норвегии.

1 октября первые блоки Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму запустили на полную мощность и получили 500 мВт дополнительно к поступающим по энергомосту со стороны Краснодарского края.

Также Константинов рассказал норвежской делегации о том, что благодаря постройке Крымского моста в регионе существенно увеличился туристический поток, пишет ТАСС. Крым «преодолел рекордный рубеж»: с начала 2018 года полуостров посетили свыше 6 млн туристов.

Напомним, норвежцы прибыли в Крым на шесть дней. Среди прибывших – общественные деятели, представители науки, искусства, бизнеса и сельскохозяйственной сферы. Зарубежная делегация пробудет на полуострове до 6 октября.

Приехавшие в Крым норвежцы были поражены темпами развития Крыма после воссоединения региона с Россией. Глава делегации признал Крым российским, отметив, что во время референдума права местных жителей не нарушались.