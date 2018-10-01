Число украинских туристов в Крыму значительно возросло

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что туристический поток на российский полуостров с Украины составил около 1 млн человек в 2018 году, что на 17% больше прошлогоднего показателя.

«По данным Министерства курортов и туризма Крыма, полуостров преодолел рекордный рубеж – с начала года у нас отдохнуло более 6 млн туристов. Это почти на тридцать процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Убежден, что это не предел», написал Аксенов в своем Facebook.

По его словам, значительно вырос турпоток с Украины.

«Несмотря на все ограничения, блокаду и запугивания, около одного миллиона человек или 16% от общего турпотока прибыли через границу с Украиной. Это на 17% больше, чем за весь прошлый год», – отметил он.

Глава Крыма добавил, что туристический сезон 2018 года на полуострове получился «исключительно успешным», на что повлияли введение в строй Крымского моста, нового терминала международного аэропорта «Симферополь», корректировка ценообразования и «активная информационная кампания».

Аксенов также подчеркнул, что власти рассчитывают на увеличение турпотока до конца года.

В 2017 году в Крыму отдохнуло 4,7 млн туристов.

Ранее глава комитета республиканского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявлял, что, вопреки запугиванию со стороны Киева, в Крым с каждым годом приезжают все больше туристов с Украины.