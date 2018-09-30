Норвежцы оказались поражены темпами развития Крыма

Делегация из Норвегии оказались поражены темпами развития Крыма, увидев это на примере нового терминала аэропорта Симферополя, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Мы показали делегации столицу Крыму. Особый интерес вызвал аэропорт, строительство новых дорог. Делегация проявляет здоровый живой интерес к жизни крымчан. Настроены положительно. Они были в шоке от аэропорта и темпов развития Крыма», – передает слова Гемпеля РИА «Новости».

Первый день визита делегация решила посвятить экскурсиям. По словам Гемпеля, норвежцы внимательно все слушают, фотографируют и записывают, чтобы рассказать соотечественникам правду о ситуации в Крыму.

Делегация из Норвегии прибыла в Крым с шестидневным визитом, визит продлится до 6 октября. В составе делегации общественники, ученые, представители сельскохозяйственной сферы и предпринимательства.

В последнее время в Крым все чаще приезжают делегации из других стран, чтобы лично увидеть, какова ситуация на полуострове после воссоединения с Россией.