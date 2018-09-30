Норвежцы оказались поражены темпами развития Крыма

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30 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:17  |  vz.ru
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США отнимают у России двигатель космического обогащения

Продажа РД-180 в Америку остается выгодной для России - и политически, и финансовоФото: Борис Кавашкин/ТАСС
Фирма «Блу Ориджин» (США) изготовила новый ракетный двигатель BE-4 и уже нашла на него покупателя. Новинка грозит лет через пять вытеснить российские двигатели РД-180 и с американского, и вообще с мирового рынка. Чтобы этого не допустить, инженеры должны успеть доказать, что отечественные движки тоже можно использовать повторно, запуская в космос по несколько раз на разных ракетах. Подробности...
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Почему так много дешевой заботы о бедных

Николай Валуев привык прямо отвечать на вопросыФото: Фадеичев Сергей/ТАСС
«Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым» – за эту цитату из Шукшина некоторые обличители властей набросились на депутата Госдумы Николая Валуева. Его обвинили чуть ли не в оскорблении женщины, пожаловавшейся ему в чате на то, что ей неприятно и даже стыдно быть бедной в богатой России. Почему именно бедность в последние дни стала такой популярной темой для обсуждения? Подробности...
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Насколько жестко накажут сестер-убийц Хачатурян

18-летняя Ангелина Хачатурян теперь привыкает жить без наручниковФото: Максим Григорьев/ТАСС
«Вопрос, находились ли они в состоянии сильного душевного волнения в момент совершения преступления, вызванного какими-то внешними факторами? Предполагаю, экспертиза указала, что на момент совершения убийства было состояние аффекта», – сказала газете ВЗГЛЯД адвокат Сталина Гуревич, комментируя освобождение сестер Хачатурян. При этом адвокат не ожидает полного оправдания девушек. Подробности...
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Кому выгодно устранение кандидатов в главы ДНР

По одной из версий, кандидат в главы ДНР Игорь Хакимзянов стал целью украинских диверсантовФото: кадр из видео
В субботу в Донецке прогремел очередной взрыв. Бомба сработала на съезде компартии ДНР. Среди пострадавших оказался кандидат на должность главы республики Игорь Хакимзянов. По мнению наблюдателей, в республике продолжают действовать украинские диверсанты. Впрочем, нельзя исключать, что в запугивании соперников увидят интерес врио главы ДНР Дениса Пушилина. Но есть ли основания для подобных версий? Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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Возможность заработать свой хлеб в поте лица станет привилегией

Антон Любич, экономист
Популяризация «свободной любви», распад института семьи, распространение абортов, поощрение однополых связей и операций по смене пола. Все эти меры призваны достичь одного – ограничить количество «лишних ртов». Подробности...
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На корабле дураков Сократ был бы капитаном

Андрей Тесля, кандидат философских наук
С отплывшими на «философском пароходе» поступили так же, как поступали на исходе средневековья с городскими сумасшедшими и всякими другими чудаками, с кем жить невозможно, а убивать неприемлемо. Советский мир избавлялся от оводов. Подробности...
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Новый железнодорожный прейскурант

Александр Синев, Президент Института развития транспортных систем
Нужно ответить на вопрос: железнодорожный транспорт – это самостоятельная отрасль и автономный бизнес, или это «транспортный цех» отраслей экономики? От него отмахиваются как от слишком теоретического. Но от него зависит выбор адекватной системы регулирования. Поэтому вернуться к этой развилке все же необходимо. Подробности...
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    Уникальный тягач лишит Лукашенко возможности шантажировать Россию

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    Почему Израиль боится российских С-300

    Шойгу объявил о передаче Сирии ракетных комплексов С-300

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      Пассажирский самолет скатился в океан в Микронезии

      Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Air Niugini, который совершал посадку в аэропорту штата Чуук Микронезии, не рассчитал размеров взлетно-посадочной полосы и скатился в океан. Воздушное судно остановилось в воде примерно в 150 метрах от аэропорта
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      Путин пострелял из снайперской винтовки

      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
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      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Вы посещали Крым после его воссоединения с Россией в 2014 году?

          Норвежцы оказались поражены темпами развития Крыма

          30 сентября 2018, 11:43

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Делегация из Норвегии оказались поражены темпами развития Крыма, увидев это на примере нового терминала аэропорта Симферополя, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

          «Мы показали делегации столицу Крыму. Особый интерес вызвал аэропорт, строительство новых дорог. Делегация проявляет здоровый живой интерес к жизни крымчан. Настроены положительно. Они были в шоке от аэропорта и темпов развития Крыма», – передает слова Гемпеля РИА «Новости».

          Первый день визита делегация решила посвятить экскурсиям. По словам Гемпеля, норвежцы внимательно все слушают, фотографируют и записывают, чтобы рассказать соотечественникам правду о ситуации в Крыму.

          Делегация из Норвегии прибыла в Крым с шестидневным визитом, визит продлится до 6 октября. В составе делегации общественники, ученые, представители сельскохозяйственной сферы и предпринимательства.

          В последнее время в Крым все чаще приезжают делегации из других стран, чтобы лично увидеть, какова ситуация на полуострове после воссоединения с Россией.


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