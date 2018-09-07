Делегация из США заявила о нарушении Украиной прав человека в Крыму

Представитель находящейся с визитом в Крыму американской делегации общественных деятелей Сильвия Демарест назвала нарушением прав человека действия украинских властей в отношении воссоединившегося с Россией Крыма.

«Факты нарушения прав человека в Крыму были. Мы о них в курсе. Они (власти Украины) перестали давать воду, они отключили электричество. Разве это не факты нарушения прав человека?» – сказала Демарест, передает РИА «Новости».

Делегация из США в составе четырех человек находится в Крыму с трехдневным визитом.

Ранее представители американской организации «Центр гражданских инициатив» заявили, что делегация народных дипломатов из США находится под большим впечатлением от встречи с русскими людьми в Крыму.