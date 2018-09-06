«Народные дипломаты» из США рассказали о поездке в Крым

Делегация народных дипломатов из США находится под большим впечатлением от встречи с русскими людьми в Крыму, заявили представители американской организации «Центр гражданских инициатив».

«Если мы наладим диалог на уровне гражданской демократии, то, возможно, что международные разногласия будут преодолены», – передает слова экс-директора компании Cisco Майкла Меца ТАСС.

Его супруга, член Демократического клуба из Санта Клары Кэтрин Мец, заявила, что после поездки сможет рассказать друзьям в США о том, какие люди живут в Крыму.

«В глубине души мы все одинаковые. Я под большим впечатлением от встреч с русскими людьми: если бы все говорили на английском, то отличить вас от американцев невозможно», – сказала адвокат Сильвия Демарест.

По ее словам, крымчане встретили американцев в аэропорту Симферополя с цветами и улыбками. Кроме того, делегаты отметили, что уже делятся в соцсетях своими впечатлениями от посещения Крыма.

Сильвия Демарест отметила, что американская делегация не опасается реакции украинских властей из-за визита в Крым, передает РИА «Новости».

«Для того, чтобы достичь мира, в этом деле риски неизбежны», – сказала Демарест.

Член Ассоциации врачей-пенсионеров Гленн Реннелс также заявил, что у него нет опасений из-за визита в Крым относительно возможной реакции со стороны Украины. По его словам, в списке приоритетов это находится в самом низу.

«Я думаю, если бы мы могли посетить Украину с такой же целью, мы бы с удовольствием это сделали. Пообщались бы с людьми не только в Крыму и России, но и на Украине тоже, чтобы разобраться с точкой зрения каждого и понять ситуацию в целом», – сказал в свою очередь Майкл Мец.

Один из организаторов визита, заслуженный работник промышленности Крыма Юрий Пелипенко заявил, что американская делегация высадила в Симферополе аллею дружбы из экзотических деревьев.

«Сегодня мы побывали в центре «Надежда». Это учебный центр для реабилитации детей с ограниченными возможностями. Совершили там гуманитарную акцию – посадили аллею дружбы из экзотических крымских растений глициния», – сказал Пелипенко.

Делегация общественных деятелей из США прибыла с визитом в Крым накануне, они пробудут на полуострове три дня.