В Крым прибыла делегация из США

Делегация общественных деятелей из США прибыла с визитом в Крым, они пробудут на полуострове три дня, сообщил один из организаторов поездки Валентин Козубский.

«Делегация из США в составе четырех человек прибыла в Крым. Официальная часть визита начнется 6 сентября. Они приехали с желанием увидеть реальную обстановку на полуострове и донести правду о жизни крымчан у себя на родине», – передает его слова РИА «Новости».

Делегация состоит из представителей организации «Центр гражданских инициатив» США. Официальная часть визита начнется в детском доме «Надежда» в Симферополе, откуда американские делегаты отправятся на встречу с представителями крымского парламента.

Также запланирована экскурсия по знаковым местам полуострова с посещением Ливадийского дворца. Американцы намерены посетить и Севастополь.

Визит завершится 9 сентября.

Иностранные делегации регулярно приезжают в Крым. Так, в августе полуостров посетили японцы, ранее – делегации из Словакии, Германии и других европейских стран.