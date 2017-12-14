Немецкий политик ехидно объяснил нападки Киева на ЯМЭФ

Глава фракции партии «Левые» в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер заявил, что угрозы преследования в адрес участников Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) со стороны Киева обусловлены завистью к успехам Крыма.

Маурер заявил, что действия украинских властей являются беспомощным сигналом, так как Киеву «просто нечего сказать в ответ на успех проведения экономического форума в Крыму», передает РИА «Новости».

«Я не нашел информации, чтобы в Украине проходил форум подобного масштаба, поэтому они просто завидуют, что Крыму в течение четырех лет удалось в тяжелой ситуации, связанной с санкциями, организовать форум, который становится площадкой для решения вопросов бизнеса, политики, молодежи», – сказал немецкий политик.

Он отметил, что ЯМЭФ стал настоящей платформой встреч, в том числе для европейцев, которым он помог «встретиться и поговорить между собой».

«Члены нашей делегации – некоторые бизнесмены продлили пребывание в Крыму, потому что уже ведутся деловые переговоры. Есть конкретные проекты», – подчеркнул Маурер.

Он также выразил уверенность, что возбужденные на Украине уголовные дела не будут иметь никаких последствий для иностранных участников форума.

«Украина постоянно делает подобные заявления в связи с визитами иностранцев в Крым, но на этих заявлениях меняется только актуальное число, а реакции нет никакой, никакого влияния на немецких или европейских политиков не может быть. Я лично нахожусь в Крыму уже девятый раз», – сказал политик.

Ялтинский международный экономический форум – ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Главная тема форума в 2018 году – «Будущее мира. Будущее России».

Ранее украинские СМИ сообщили, что прокуратура Автономной Республики Крым при генпрокуратуре Украины возбудила уголовные дела в отношении европейских участников ЯМЭФ, которые посетили в Крым в обход украинского законодательства.

Глава Крыма Сергей Аксенов на заседании ЯМЭФ заявил, что экономические показатели региона превысили максимальный уровень, достигнутый регионом в составе Украины.