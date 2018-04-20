Крым стал жить лучше, чем когда-либо в составе Украины

Глава Республики Крым Сергей Аксенов на заседании Ялтинского международного экономического форума заявил, что экономические показатели региона превысили максимальный уровень, достигнутый Крымом в составе Украины.

«Крым уже выполнил показатели, превышающие все лучшие годы (в составе – прим. ВЗГЛЯД) Украины. Лучший бюджет Крыма в составе Украины в рублях составлял 22 млрд рублей, на сегодняшний день бюджет 2018 года без федеральной поддержки, которая превышает бюджет Крыма в разы, – около 53 млрд рублей», – сказал Аксенов, передает ТАСС.

По его словам, правительство России оказывает региону колоссальную поддержку. Аксенов выразил уверенность в том, что власти смогут сделать уровень и качество жизни населения Крыма более высоким.

Ранее в пятницу на ЯМЭФ руководитель болгарского общественного фонда «Народное единение» Христо Маринов заявил, что Болгарии экономически выгодно открыть паромное сообщение с Крымом и прямые авиарейсы на полуостров.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 19 по 21 апреля 2018 года. Главная тема четвертого ЯМЭФ – «Будущее мира. Будущее России».