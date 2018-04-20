Болгария захотела плавать и летать в Крым

Болгарии экономически выгодно открыть паромное сообщение и прямые авиарейсы с Крымом, заявил руководитель болгарского общественного фонда «Народное единение» Христо Маринов.

«Мы должны подумать над тем, чтобы запустить паром из болгарских портов в Крым. Все это будет экономически выгодно не только Болгарии, но и Греции, Македонии, Сербии. Нам нужно свободное торговое сотрудничество и прямые связи. Все это также позволит наладить более тесное развитие торгово-экономических отношений между Россией и странами Балканского полуострова», – передает РИА «Новости» заявление Маринова в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

Он отметил также необходимость подумать над открытием прямых авиарейсов между Болгарией и Крымом и созданием в России преференций западным компаниям, работающим в Крыму.



«Западным компаниям, которые готовы работать в Крыму, нужно создать преференции и отменить ограничения для работы в России и поставок товаров», – сказал Маринов.



Напомним, что Болгария отказалась высылать российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.

Ранее председатель болгарской партии «Атака» и провластной парламентской фракции «Объединенные патриоты» Волен Сидеров заявил, что на Украине был совершен «профашистский переворот», а Крым принадлежит России, чем возмутил украинскую сторону.