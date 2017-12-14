Украина возмущена заявлением болгарского политика по поводу Крыма и переворота в Киеве

Украинский посол в Болгарии возмутился заявлением председателя болгарской партии «Атака» и провластной парламентской фракции «Объединенные патриоты» Волена Сидерова о том, что на Украине был совершен «профашистский переворот», а Крым принадлежит России.

Посол Украины в Болгарии Николай Балтаж заявил, что «глубоко возмущен манипулятивным, недостоверным и неприемлемым заявлением» Сидерова, которое он сделал в эфире Болгарского национального радио и Болгарского национального телевидения, передает УНИАН.

Речь идет о заявлении Сидерова, который сказал, что на Украине совершен «профашистский переворот», а у Крыма – исконно российская принадлежность. Также он признал выборы президента России на территории этого полуострова.

Балтаж призвал власти Болгарии осудить «антиукраинские, антидемократические и антиевропейские высказывания» председателя провластной парламентской фракции. Посол Украины счел эти заявления «дискредитацией официальной позиции» Болгарии на счет Украины.

Отметим, что Болгария отказалась высылать российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.