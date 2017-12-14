Болгария отказалась высылать российских дипломатов

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что российские дипломаты и технический персонал не будут высылаться из страны.

Борисов заявил, что на практике Болгария показала «полную солидарность с Великобританией», и в данный момент, «как страна-председатель в Евросовете», правительство страны считает, что «необходимо сохранить канал коммуникации с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Канал 3».

Он добавил, что посол Республики Болгария Бойко Коцев, которого во вторник отозвали для консультаций, пробудет в Софии еще неделю.

Напомним, в понедельник о высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС. Также дипломатов выслали Украина, США и Канада.

Однако такие страны, как Болгария, Словакия и Австрия, отказались присоединяться к этим мерам. В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Британию и США в «нечеловеческом» давлении на отказавшиеся высылать российских дипломатов страны.

Также в четверг были озвучены ответные меры России на высылку дипломатов из США.