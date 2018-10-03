Представитель Норвегии признал Крым российским

Глава прибывшей в Крым делегации из Норвегии, предприниматель Хендрик Вебер считает полуостров законной частью России.

«Позиция достаточно ясная и четкая. Мы считаем Крым законной частью Российской Федерации», – передает слова Вебера РИА «Новости».

Он убежден, что во время референдума в Крыму не было нарушений прав человека.

По его словам, позиция властей Норвегии о нелегитимности референдума сохраняется, хотя многие политики уже начинают понимать, «что случилось в 2014 году».

Вебер уверен, что необходимо прекратить введенные против России санкции, так как это «чушь».

«Европейские страны сами страдают от санкций. Это разрушает рабочие места, разрушаются компании, другие сферы страдают», – пояснил он.

Он считает, что введение санкций было политическим решением, которое, вероятно, принималось в Вашингтоне.

Норвежская делегация, в которую вошли общественники, представители научных кругов, сельскохозяйственной сферы и предпринимательства, прибыла в Крым в воскресенье на шесть дней. Гости оказались поражены темпами развития Крыма.