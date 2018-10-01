В Крыму запущены первые блоки Балаклавской и Таврической ТЭС с турбинами Siemens

Первые блоки Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму запущены на полную мощность, в сеть идет выдача 500 МВт, сообщил замминистра энергетики России Андрей Черезов.

«Сегодня в ночь первая станция «Таврическая» была запущена первой, первый блок. Он сейчас работает в сети на полную мощность, и с 8 утра был закончен пуск блока на севастопольской ТЭС, «Балаклавской» в рамках диспетчерского наименования», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что ТЭС выдают 500 мегаватт мощности, которые объединяются с теми, что передается в Крым по энергомосту.

Для этих ТЭС были поставлены турбины Siemens, что в прошлом году вызвало серьезный скандал.