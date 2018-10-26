Доренко извинился за публикацию мнения о связи трагедии в Керчи и аутизма

Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко извинился за то, что в связи с трагедией в Керченском политехе на сайте радиостанции опубликовали «высказывание, задевающее интересы детей с аутизмом, их родителей».

Речь идет о высказывании профессора, заведующего лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека РАН, доктора биологических наук Сергея Савельева.

Он заявил, что Владислав Росляков, устроивший бойню в колледже, был аутистом. Кроме того, Савельев заявил, что аутизм – параноидальная шизофрения. Академика обвинили во лжи, передает ОТР.

Доренко в Telegram отметил, что высказывание быстро «сняли» с сайта, редакция принесла извинения, сам главред «вступил в контакт с общественными организациями, защищающими детей с аутизмом».

Доренко подчеркнул, что сейчас «общественные организации вновь выразили тревогу и обеспокоенность в связи с травлей детей с аутизмом». Он еще раз принес извинения и призвал использовать «Говорит Москва» для «борьбы с предрассудками».

«Прошу считать нас, нашу радиостанцию своим союзником», – заявил он, обращаясь к организациям, поддерживающим детей с аутизмом.

Центр проблем аутизма и служба «Милосердие» собирают подписи под обращением к РАН и Союзу журналистов России с требованием не распространять лживые сведения о людях с расстройствами аутистического спектра. Петиция опубликована на портале «Милосердия».

Напомним, Росляков открыл стрельбу и подорвал бомбу в керченском колледже. Молодой человек планировал нападение с 2017 года. Очевидцы сообщили, что стрелок искал директора колледжа Ольгу Гребенникову и, не найдя ее, начал стрелять во всех подряд.