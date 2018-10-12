Появились подробности о приготовлениях керченского стрелка

Устроивший стрельбу в керченском колледже Владислав Росляков готовился к нападению больше года, сообщил источник.

Росляков планировал нападение с января 2017 года, сообщил источник в правоохранительных органах РИА «Новости».

По его словам, у студента соучастников не было, он готовился в одиночку.

«Больше непойманных стрелков нет», – сказал источник.

В субботу полиция начала обследовать территорию вокруг заброшенного завода в Керчи, где Росляков, предположительно, тренировался взрывать.

Ранее бабушка Рослякова рассказывала о том, что внук незаметно забрал у нее 20 тыс. рублей, на которые мог приобрести оружие.

В пятницу в Керчи прошли первые похороны жертв трагедии. Сообщалось, что стрелка будут хоронить отдельно от его жертв – в секторе для безродных. Министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила, что состояние пострадавших в трагедии улучшается.

Напомним, в среду Росляков устроил нападение на колледж, подорвав взрывное устройство и открыв стрельбу. Жертвами стали 20 человек, стрелок покончил с собой.