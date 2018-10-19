Первые похороны жертв нападения на колледж прошли в Керчи

Девять жертв нападения на политехнический колледж похоронили в пятницу на Центральном городском кладбище в Керчи.

Около полудня на площади Ленина завершилась церемония прощания с погибшими, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Керчи тысячи людей собрались для прощания с погибшими при нападении на колледж.

В среду студент Владислав Росляков устроил нападение на колледж, подорвав взрывное устройство и открыв стрельбу. Жертвами стали 20 человек, Росляков покончил с собой.