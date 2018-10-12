На церемонию прощания с погибшими в Керчи пришли несколько тысяч человек

Тысячи людей собрались в центре Керчи в пятницу утром для прощания с погибшими при нападении на политехнический колледж.

Для обеспечения безопасности со стороны улицы Ленина установлены рамки металлодетекторов. За ними происходит формирование колонны желающих проститься с погибшими. Во время траурных мероприятий движение транспорта на ряде улиц Керчи будет ограничено, пишет Крыминформ.

Вместе с жителями Керчи с погибшими простился глава Крыма Сергей Аксенов. Он возложил цветы к гробу каждого из погибших и пообщался с родственниками. Аксенов заявил, что трагедия в Керчи разделила современную историю Крыма на две части.

«Не хочется говорить, хочется рыдать. Современная история Крыма будет разделена на две части: до 17 октября и после 17 октября в городе Керчи. Сил родственникам пережить эту трагедию. Что бы мы с вами ни говорили, мы не сможем их (погибших) поднять. Но, я уверен, что они все желали бы, чтобы близкие, родные мужественно держались и жили дальше, чтобы те цели, которые ставили они перед собой, были достигнуты. Надо крепиться, надо мужаться. И надо нам всем объединиться, чтобы поддержать родственников, родных и близких, которые потеряли самое дорогое, что есть в жизни», – сказал Аксенов.

Также в церемонии приняли участие министры республиканского правительства и депутаты Госсовета республики. Делегацию парламентариев, приехавших в Керчь, возглавил спикер Владимир Константинов.

В среду Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже. Жертвами нападения стали 20 человек. Стрелок покончил с собой.