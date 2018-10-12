На церемонию прощания с погибшими в Керчи пришли несколько тысяч человек

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19 октября, пятница | Последнее обновление — 11:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Стали известны подробности катастрофы Л-39 в Азовском море
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Выплата советских вкладов грозит крахом экономике России
За проведенный в Крыму отпуск Киев решил сажать россиян на три года
Шесть важных особенностей оружия керченского стрелка
Удастся ли США остановить восстановление Сирии
Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы
Россия избавилась от американских облигаций. И что в итоге?
Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Две страны – Турция и Россия. В Турции сделали всё так, как хотели наши ура-патриоты: напечатали денег, раздали страждущим, взбодрили экономику. В России поступили наоборот. Теперь смотрим на результаты. Подробности...
Мы исчерпали лимит соблазна, когда едва не лишились Родины
Андрей Бабицкий, журналист
Отличия от Запада, которые есть у России, настолько существенны, что поступиться своей природой большинство из нас не готовы. И либералам стоит смириться с этим. Это теперь навсегда. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
Плебс в Москве будет убран под землю
Петр Шкуматов, общественный деятель
Авторитетные чеченские бизнесмены предложили ввести платный въезд в Москву. С каким же остервенением миллиардеры хотят отгородиться от обычных людей. Они получают удовольствие от отсутствия нас вокруг них. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
В керченском колледже сработало взрывное устройство
На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройствоПодробности...
«Союз» с космонавтами не долетел до МКС
Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадалиПодробности...
Умерла Монсеррат Кабалье
В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполненияПодробности...
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