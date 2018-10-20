Бабушка керченского стрелка рассказала о пропаже денег

Следователи доставили на допрос бабушку Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в керченском колледже.

На допрос 76-летнюю Галину Рослякову увезли из ее квартиры, передает РИА «Новости».

Она рассказала, что Росляков мог приобрести оружие на деньги, которые незаметно взял у нее.

«Он забирал фотографии, а там между ними лежали 20 тыс. И их не стало», – сказала она.

Ранее в субботу замглавы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев сообщал, что родители Владислава Рослякова не обращались за его телом.

В пятницу в Керчи прошли первые похороны жертв трагедии. Сообщалось, что стрелка будут хоронить отдельно от его жертв – в секторе для безродных.

Напомним, в среду Росляков устроил нападение на колледж, подорвав взрывное устройство и открыв стрельбу. Жертвами стали 20 человек, стрелок покончил с собой.