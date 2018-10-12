За телом керченского стрелка никто не пришел

Родители Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в политехническом колледже в Керчи, не обращались за его телом; место и время похорон стрелка неизвестно, сообщил заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев.

Мельгазиев сообщил, что «по дате похорон (Рослякова – прим. ВЗГЛЯД) неизвестно», за его телом «не обращались», передает РИА «Новости».

Напомним, в среду Росляков устроил нападение на колледж, подорвав взрывное устройство и открыв стрельбу. Жертвами стали 20 человек, стрелок покончил с собой.

Погибших решили похоронить рядом на центральной аллее кладбища в Керчи.

Сообщалось, что стрелка будут хоронить отдельно от его жертв – в секторе для безродных.