Погибшим в Керчи выделили особое место для захоронения

Погибших в результате нападения на политехнический колледж в Керчи похоронят рядом на центральной аллее местного кладбища, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Первый погибший будет похоронен на центральной аллее кладбища в четверг, передает ТАСС слова Аксенова.

Напомним, в пятницу состоится общегородская панихида по погибшим в Керчи.

В среду студент Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже. Жертвами нападения стали 19 человек. Стрелок покончил с собой.