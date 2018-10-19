Скворцова рассказала об изменении состояния раненых в Керчи

Состояние пострадавших в трагедии в политехническом колледже в Керчи улучшается, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Можно сказать, что состояние ни у кого не хуже, оно наоборот стабилизировалось и с некоторыми признаками улучшения у больных, находящихся в крайне тяжелом состоянии», – цитирует Скворцову РИА «Новости».

По ее словам, с находящимися в сознании больными работают психологи. Он также будут проводить работу с родственниками пострадавших, которые начинают приезжать.



«Если понадобится консультация любого узкого специалиста, она будет тут же реализована», – сказала она.



Она отметила, что дети находятся в московском научно-исследовательском институте неотложной хирургии и травматологии.

«Девочки в возрасте от 14 до 19 лет, трое из них – в состоянии крайней тяжести, трое – в стабильно тяжелом состоянии», – уточнила министр.

Ранее в пятницу представитель экстренных служб Крыма сообщал, что напавший на керченский колледж Владислав Росляков мог изготовить самодельные взрывные устройства из снарядов времен Великой Отечественной войны (ВОВ).

Очевидцы рассказывали, что Рослякова во время бойни пытались обезоружить.

В пятницу в Керчи тысячи людей собрались для прощания с погибшими в трагедии, жертвами которой стали 20 человек.