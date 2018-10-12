Керченский стрелок мог изготовить бомбу из снаряда времен ВОВ

Владислав Росляков, устроивший нападение на керчеснский колледж, мог изготовить самодельные взрывные устройства из снарядов времен Великой Отечественной войны (ВОВ), сообщил представитель экстренных служб Крыма.

«Отрабатывается версия кустарного производства СВУ на основе тротила, извлеченного из снарядов времен войны», – сказал источник РИА «Новости».

По его словам, в Керчи осталось большое количество боеприпасов времен ВОВ. Периодически «черные копатели» достают их из земли. В то же время он отметил, что для применения кустарных технологий извлечения взрывчатого вещества из снарядов требуются специальные знания, умение и опыт.

В среду студент Владислав Росляков открыл стрельбу в керченском колледже и подорвал взрывное устройство. В результате жертвами стали 20 человек, Росляков покончил с собой.

19 октября в Керчи тысячи людей собрались для прощания с погибшими при нападении на колледж.