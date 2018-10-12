Керченского стрелка во время бойни пытались обезоружить

Преподаватель информатики в Керченском политехническом колледже Александр Моисеенко пытался остановить студента Владислава Рослякова, рассказали очевидцы.

Сокурсники рассказали, что Моисеенко пытался отобрать оружие у стрелка, передает РИА «Новости».

«Он вышел, когда этот стал стрелять, и вроде как попытался отнять у него ружье, то ли как-то остановить, но был убит. Он-то был единственный взрослый мужчина, который там оказался в этот момент», – сообщил сокурсник одного из погибших Вадим из Симферополя со ссылкой на рассказы родственников из Керчи.

В среду студент Владислав Росляков открыл стрельбу в керченском колледже и подорвал взрывное устройство. В результате жертвами стали 20 человек, Росляков покончил с собой.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

19 октября в Керчи тысячи людей собрались для прощания с погибшими при нападении на колледж.