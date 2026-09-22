Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
Студент из Воронежа стал начальником расчета ударных беспилотников
Студент из Воронежа Щербаков стал начальником расчета ударных беспилотников
Студент Воронежского университета Иван Щербаков, оставивший учебу в вузе, стал начальником расчета ударных беспилотников для защиты мирного населения.
Студент третьего курса Иван Щербаков стал начальником расчета ударных беспилотников и защищает мирных жителей от вражеских атак в зоне спецоперации.
Иван Щербаков ушел служить в войска беспилотных систем с третьего курса университета, передает «Герои спецоперации Z». Сейчас он занимает должность начальника расчета ударных БПЛА.
«Ты можешь сбить тот дрон, который летел к тебе домой», – говорит военный.
Его подразделение занимается уничтожением вражеских беспилотников, угрожающих мирным жителям. Во время выполнения боевых задач боец вспоминает о родителях, ради защиты которых он отправился на фронт.
Напомним, весной студент Воронежского государственного лесотехнического университета Иван Щербаков оформил академический отпуск ради службы оператором беспилотников.
В начале сентября студент Омского политехнического университета Алексей Смирнов успешно прошел обучение на оператора дронов.
Министерство обороны России зафиксировало рост числа добровольцев в войска беспилотных систем из числа учащихся вузов.