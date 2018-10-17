Названа стоимость ружья керченского стрелка

Студенту Владиславу Рослякову, устроившему стрельбу и взрывы в керченском политехническом колледже, продали ружье Hatsan за 19,5 тыс. рублей.

«Это самое популярное ружье среди спортсменов-стрелков, которые занимаются спортивной стрельбой», – рассказали РИА «Новости» в магазине «Оружейник».

Стоимость ружья составила 19,5 тыс. рублей.

В магазине рассказали, что Росляков стал самым молодым покупателем, поэтому продавцы позвонили в Росгвардию, чтобы проверить законность предоставленной ему лицензии, и получили подтверждение.

На прошлой неделе стало известно, что в оружейном магазине «Сокол» Росляков приобрел 150 патронов. Следователи нашли у него флешку с книгами по химии и пиротехнике.

17 октября студент Владислав Росляков устроил стрельбу в керченском политехническом колледже и взорвал бомбу. Сообщалось, что молодой человек готовился к атаке с января 2017 года

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Росляков выбрал именно это оружие, и способен ли строгий контроль над оружием решить проблему убийств в школах и вузах.