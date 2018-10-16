Найдена важная улика в деле керченского стрелка

У студента Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в политехническом колледже в Керчи, нашли флешку, на которой оказались книги по химии и пиротехнике, рассказали в правоохранительных органах.

«На флешке не конструкции взрывных устройств, а книги по химии и пиротехнике. Практически все скачаны из открытых источников», – рассказал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

По мнению источника, студент сомневался в возможности собрать по этим книгам бомбу.

Во вторник уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после трагедии в Керчи предложила повысить возраст, дающий право на покупку оружия, до 25 лет.

Очевидцы рассказывали, что Росляков в день нападения искал директора колледжа Ольгу Гребенникову и, не найдя ее, начал стрелять во всех подряд.

В понедельник в Крыму сняли режим чрезвычайной ситуации, объявленный после трагических событий.

17 октября студент Владислав Росляков устроил бойню и подорвал бомбу в керченском колледже, молодой человек планировал нападение с 2017 года.