В Крыму сняли введенный после трагедии в Керчи режим ЧС

В Крыму сняли режим чрезвычайной ситуации, объявленный на полуострове после трагических событий в Керчи, занятия в керченском колледже продолжатся с 23 октября.

Распоряжение об этом подписал глава Крыма Сергей Аксенов, передает ТАСС.

Занятия в керченском политехническом колледже, где произошла стрельба и взрыв, начнутся с 23 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства образования республики.

Уточняется, что уроки пройдут в сокращенном виде, чтобы плавно ввести студентов в образовательный процесс.

Также в пресс-службе добавили, что занятия в корпусе, где произошла трагедия, проводиться не будут.

17 октября студент Владислав Росляков устроил бойню и подорвал бомбу в керченском колледже, молодой человек планировал нападение с 2017 года.