Москалькова предложила повысить возраст права на оружие

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила повысить возраст, дающий право на покупку оружия, до 25 лет.

«Поднять возраст права на оружие надо до 25 лет», – цитирует Москалькову РИА «Новости».

Ранее глава Общественного совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена заявлял о необходимости рассмотреть вопрос поднятия возрастной планки с 18 до 21 года для выдачи разрешений на охотничье оружие.

На прошлой неделе студент Владислав Росляков устроил нападение на колледж, подорвав взрывное устройство и открыв стрельбу. Жертвами стали 20 человек, стрелок покончил с собой.

Росляков получил оружие на законных основаниях. Ветеран спецназа Сергей Гончаров рассказывал газете ВЗГЛЯД, как керченский стрелок мог легко достать оружие.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, способен ли строгий контроль над оружием решить проблему убийств в школах и вузах.