В России предложили ужесточить выдачу разрешений на оружие

Необходимо рассмотреть вопрос поднятия возрастной планки с 18 до 21 года для выдачи разрешений на охотничье оружие, а также усилить ответственность медиков, которые выдают справки, требующиеся для этого разрешения, заявил глава Общественного совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена.

Кучерена заявил, что «эта тема действительно очень актуальна в части того, с какого возраста выдавать охотничье оружие и кому его выдавать», передает РИА «Новости».

По мнению главы Общественного совета при МВД, необходимо «вернуться к этому вопросу и пересмотреть возрастную планку»; возможно, «поднять возраст до 21 года, ведь в юном возрасте еще игра гормонов, нестабильное психологическое состояние, что может привести к таким пагубным последствиям, что мы наблюдаем».

Он добавил, что следует усилить ответственность медиков, которые проводят освидетельствование и выдают справки, необходимые для получения разрешения на оружие, так как «не секрет, что иногда можно справку получить очень легко, чтобы потом купить оружие».

Между тем представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Валерий Киселев в эфире Первого канала заявил, что правила выдачи оружия ужесточать не следует, передает ТАСС.

По его мнению, нужно «просто выполнять те правила, которые существуют». Он отметил, что эти правила «очень отрегулированы».

Напомним, в среду студент открыл стрельбу и устроил взрыв в политехническом колледже в Керчи. Погибли 20 человек. В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.

Молодой человек получил оружие на законных основаниях – у него было разрешение, осенью 2018 года он приобрел гладкоствольный охотничий карабин типа «Сайга» 12-го калибра.

Кроме того, отец керченского стрелка рассказал об увлечении сына оружием.

Ветеран спецназа Сергей Гончаров рассказал газете ВЗГЛЯД, как керченский стрелок мог легко достать оружие.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие выводы уже можно сделать из трагедии в Керчи.