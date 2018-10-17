Названо использованное керченским стрелком оружие

Устроивший стрельбу в керченском колледже Владислав Росляков применил карабин типа «Сайга», сообщил источник в силовых структурах.

«Подозреваемый Владислав Росляков применил гладкоствольный охотничий карабин типа «Сайга» 12-го калибра», – передает его слова ТАСС.

По его словам, оружие было куплено на законных основаниях – Росляков предоставил в магазин и лицензионно-разрешительный отдел Росгвардии все необходимые документы.

Ранее эксперт заявил, что Росляков пользовался не «Сайгой», а турецким Hatsan ESCORT.

В среду студент Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском колледже, погибли 19 человек, 50 ранены. Сам преступник, по предварительным данным, покончил с собой.

Возбуждено дело по статье «Убийство».