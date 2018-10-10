Эксперт рассказал, как можно было обезвредить керченского стрелка

Если бы преподаватели и студенты керченского колледжа узнали, каким оружием пользовался Владислав Росляков, убивший 19 человек, то могли бы «вырубить» его стулом во время перезарядки, заявил шеф-редактор портала «Православие и мир» Артем Левченко.

Он заявил, что Росляков пользовался не «Сайгой», а дешевым турецким Hatsan ESCORT.

«Уровень базовых знаний об оружии у населения крайне низок. Просто ниже плинтуса. Между тем именно знание матчасти очень важно в противодействии терроризму. Человек, знающий, сколько патронов в магазине «Хатсана» и сколько времени уходит на его перезарядку, мог бы улучить момент и вырубить подонка стулом. Теоретически, конечно», – написал он в своем Facebook.

В среду в керченском политехническом колледже студент Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу. В результате погибли 19 человек и около 50 были ранены.

Тело Рослякова обнаружили на территории учебного заведения, как предполагается, он покончил жизнь самоубийством. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».