Эксперт пояснил, как керченский стрелок мог легко достать оружие

Взгляд
17 октября, среда  |  Последнее обновление — 22:36  |  vz.ru
Разделы

Доллару предрекли пять лет падения

Гуру валютного рынка уверен, что доллар уже начал сдавать свои позиции Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Американскую валюту ждет настоящий обвал по отношению к ключевым валютам – евро и иене. Такой прогноз делает один из гуру валютного рынка Ульф Линдал. И он абсолютно выбивается из ожиданий многих экономистов, которые верят в силу доллара. Почему теория Линдала имеет право на существование и выиграет ли Россия в случае реализации его пророчеств?  Подробности...
Перейти а раздел…

Сможет ли Британия спастись от развала

Выход из Евросоюза может стать самоубийственным не только для правительства Мэй, но и для единства Соединенного КоролевстваФото: KFS/imagebroker.com/Global Look Press
Лондон застрял между выходом из Евросоюза, развалом Соединенного Королевства и сочетанием одного с другим – и уже нет времени на поиски спасительного решения. В среду, 17 октября, в Брюсселе соберутся главы стран ЕС – именно к этой дате планировалось завершить переговоры о Брексите. Но достигнуть соглашения не удалось, и теперь Британии придется выбирать между плохим и очень плохим сценариями. Подробности...
Перейти а раздел…

Созданное маршалом Устиновым охраняет Россию даже сегодня

Маршал Устинов занимался любыми видами техники и вооружений – даже мотоцикламиФото: Евгений Загуляев, Алексей Стужин/фотохроника ТАСС
Сегодня военное ведомство страны и ее оборонная отрасль должны почтить память одного из легендарных военачальников и создателей ВПК Дмитрия Федоровича Устинова, 110-летие которого отмечается 17 октября. Так кем же он был? Кровавым маршалом, бросившим в топку афганской войны десятки тысяч советских солдат и офицеров? Или стратегом, живым олицетворением военно-промышленного комплекса, становлению и развитию которого он посвятил всю свою жизнь? Подробности...
Перейти а раздел…

Удастся ли США остановить восстановление Сирии

США хотят любыми способами затруднить и затормозить восстановление СирииФото: Abdalrhman Ismail/Reuters
США пригрозили России и Ирану санкциями за участие в восстановлении разрушенной войной Сирии. Россия неоднократно призывала мировое сообщество оказать Сирии материальную и гуманитарную помощь, но сейчас на это готова лишь ограниченная группа стран. Подействуют ли новые американские угрозы и какова истинная подоплека действий Вашингтона? Подробности...
Перейти а раздел…

Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
Перейти а раздел…

Трагедия в Керчи. Чего ждать дальше?

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Осмысливая этот печальный и – увы – знакомый по обширному предыдущему опыту алгоритм, я вдруг подумала, что трагедии и несчастья определяют нас в не меньшей, а возможно, даже в большей степени, чем радостные события. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Нас пытаются превратить в ацтеков, чтоб было не жалко бомбить

Денис Тукмаков, журналист газеты «Завтра»
Это не просто «изоляция» или «санкции» – плевать бы на них. Это именно расчеловечивание. Объявление нас – всех-всех, таких разных, «советских» и «антисоветских» – вне человеческого закона. Что ответить на это? Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Не только новые аэропорты, но и аттракцион для всей страны

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Поколение тридцатилетних kid-adults, которые ментально остались тринадцатилетними бунтарями с задней парты, вдруг вспомнило про Егора Летова и предлагает назвать омский аэропорт Letov. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
    Перейти а раздел…

    Какое российское оружие наиболее популярно за рубежом

    Откажутся ли вооруженные силы от легендарной шапки-ушанки

    Обсуждение: 12 комментариев

    Как Кокорин и Мамаев расплатятся за побоище

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
      Подробности...

      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
      Подробности...

      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

        Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?
        • Максимально жестко из предусмотренного законом

        • Максимально мягко из предусмотренного законом

        • Наказание должно быть средней тяжести

        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Побег студенток от керченского стрелка попал на видео
          Одногруппники рассказали о керченском убийцеСтало известно происхождение взрывчатки керченского стрелкаВласти Италии рассказали, что они готовы сделать для отмены антироссийских санкцийАмериканские наемники признались в участии в йеменском конфликте
          Отец керченского стрелка рассказал об увлечении сына оружиемНазвано использованное керченским стрелком оружиеМедведев назвал наиболее тяжелые санкции против РоссииНачались продажи обновленного пикапа УАЗ
          Появились слухи об увлечении матери керченского стрелка запрещенным учениемЭксперт рассказал, как можно было обезвредить керченского стрелкаВ Саратовской области в счета за ЖКХ включили плату за мертвецовЕще один «Руслан» прошел капремонт в Ульяновске

          Главная тема


          Как Польша нашла в США газ дешевле газпромовского

          нехорошее предчувствие


          Военнослужащие США заявили об ожиданиях скорого серьезного конфликта с их участием

          новинка автопрома


          Путин показал президенту Египта Aurus

          трагедия в крыму


          Психиатр предложил меры выявления потенциальных маньяков среди подростков

          Видео

          Командир экипажа


          В крушении Су-27 на Украине погиб высокопоставленный военный

          программа «Аполлон»


          Стало известно о смертельной «лунной болезни» американских астронавтов

          уроки истории


          Созданное маршалом Устиновым охраняет Россию даже сегодня

          раскол православия


          Сможет ли Москва заменить Константинополь для православного мира

          Рост цен на топливо


          Российским авиакомпаниям угрожает массовое разорение

          «наградная бестолковщина»


          Дометий Завольский: Медали Минобороны напоминают склеенные кое-как открытки к 23 Февраля

          «тушение пожара»


          Дмитрий Дробницкий: Закачался один из столпов глобального миропорядка, установившегося после распада СССР

          «атака укро-павианов»


          Игорь Мальцев: Девушки с канала «Россия» – это девушки из кремня и стали

          на ваш взгляд


          Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?

          Эксперт пояснил, как керченский стрелок мог легко достать оружие

             17 октября 2018, 21:20
          Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
          Текст: Алексей Нечаев

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          «К сожалению, сейчас достаточно зайти в интернет, и там увидите: заплатите пять тысяч – и мы предоставим вам любую справку. И вот получается ситуация, которую мы обсуждаем», – пояснил газете ВЗГЛЯД ветеран спецназа Сергей Гончаров. По его мнению, керченский стрелок вполне мог при желании получить оружие легальным путем.

          Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» Сергей Гончаров подчеркнул: судя по фотографиям, ружье преступника в Керчи похоже на помповое охотничье.

          «Чтобы приобрести охотничье огнестрельное оружие, нужно сперва вступить в охотничье общество. Кроме того, надо представить справки, что у вас соответствующий возраст – более 18 лет, что вы не алкоголик, не наркоман, не страдаете психическими заболеваниями, эти справки можно получить в диспансере по месту жительства, – пояснил Гончаров. – Без этого продавец не имеет права продать оружие. Человек должен сообщить участковому о желании купить ружье, тот должен проверить, что у купившего есть сейф, где можно хранить оружие. А через некоторый промежуток времени, уже после покупки, участковый должен проверить условия хранения».

          Гончаров отметил, что травматическое оружие имеет свои принципы покупки, а вот пневматику можно купить без всяких справок. Но и охотничий ствол приобрести в России не так уж и сложно, если воспользоваться услугами нелегальных посредников, рекламирующих свои услуги в Сети.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду в одном из керченских колледжей студент Владислав Росляков расстрелял однокашников, затем взорвал бомбу. Сообщалось, что погибло не менее 17 человек, около 50 ранены. Тело Рослякова было обнаружено в колледже.

          Уполномоченный по правам ребенка Крыма Ирина Клюева заявила, что информация о наличии разрешения на оружие у керченского стрелка не подтвердилась. «Эта информация не подтвердилась. Насколько я понимаю, это была фейковая информация, хотя пока точно не известно», – сказала Клюева, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в сентябре 18-летний Владислав Росляков получил разрешение на приобретение оружия.

          «Следствие покажет, почему преступнику удалось совершить свое преступление и каковы его мотивы, – уверен Гончаров. – Если человек это сделал, потому что сверстники его достали и учителя, – это одно. Если он психически болен – это другое, если он кем-то политически настроен и совершил свое преступление из ненависти, скажем так, к Крымскому полуострову, – это третье. Версий полно».


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............