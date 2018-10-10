Эксперт пояснил, как керченский стрелок мог легко достать оружие

«К сожалению, сейчас достаточно зайти в интернет, и там увидите: заплатите пять тысяч – и мы предоставим вам любую справку. И вот получается ситуация, которую мы обсуждаем», – пояснил газете ВЗГЛЯД ветеран спецназа Сергей Гончаров. По его мнению, керченский стрелок вполне мог при желании получить оружие легальным путем.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» Сергей Гончаров подчеркнул: судя по фотографиям, ружье преступника в Керчи похоже на помповое охотничье.

«Чтобы приобрести охотничье огнестрельное оружие, нужно сперва вступить в охотничье общество. Кроме того, надо представить справки, что у вас соответствующий возраст – более 18 лет, что вы не алкоголик, не наркоман, не страдаете психическими заболеваниями, эти справки можно получить в диспансере по месту жительства, – пояснил Гончаров. – Без этого продавец не имеет права продать оружие. Человек должен сообщить участковому о желании купить ружье, тот должен проверить, что у купившего есть сейф, где можно хранить оружие. А через некоторый промежуток времени, уже после покупки, участковый должен проверить условия хранения».

Гончаров отметил, что травматическое оружие имеет свои принципы покупки, а вот пневматику можно купить без всяких справок. Но и охотничий ствол приобрести в России не так уж и сложно, если воспользоваться услугами нелегальных посредников, рекламирующих свои услуги в Сети.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду в одном из керченских колледжей студент Владислав Росляков расстрелял однокашников, затем взорвал бомбу. Сообщалось, что погибло не менее 17 человек, около 50 ранены. Тело Рослякова было обнаружено в колледже.

Уполномоченный по правам ребенка Крыма Ирина Клюева заявила, что информация о наличии разрешения на оружие у керченского стрелка не подтвердилась. «Эта информация не подтвердилась. Насколько я понимаю, это была фейковая информация, хотя пока точно не известно», – сказала Клюева, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в сентябре 18-летний Владислав Росляков получил разрешение на приобретение оружия.

«Следствие покажет, почему преступнику удалось совершить свое преступление и каковы его мотивы, – уверен Гончаров. – Если человек это сделал, потому что сверстники его достали и учителя, – это одно. Если он психически болен – это другое, если он кем-то политически настроен и совершил свое преступление из ненависти, скажем так, к Крымскому полуострову, – это третье. Версий полно».