Аксенов подтвердил наличие разрешения на оружие у керченского стрелка

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что подросток, устроивший стрельбу в Керченском политехническом колледже, получил разрешение на оружие на законных основаниях.

«Разрешение у него было зарегистрировано как положено, с этим тоже будем разбираться. (...) Ружье у него было на законных основаниях», – приводит ТАСС слова Аксенова.

Ранее сообщалось, что 18-летний Владислав Росляков получил разрешение на приобретение оружия в сентябре этого года. Однако вскоре уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева заявила, что информация о наличии разрешения на оружие у керченского стрелка не подтвердилась.

Отметим, отец керченского стрелка рассказал об увлечении сына оружием.

Напомним, в среду студент Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже, в результате погибли 19 человек, 50 ранены. Сам преступник, по предварительным данным, покончил с собой.

Возбуждено дело по статье «Убийство». Оружие убийства установлено.

Ветеран спецназа Сергей Гончаров рассказал газете ВЗГЛЯД, как керченский стрелок мог легко достать оружие.