Аксенов подтвердил наличие разрешения на оружие у керченского стрелка

Взгляд
18 октября, четверг  |  Последнее обновление — 00:14  |  vz.ru
Разделы

Доллару предрекли пять лет падения

Гуру валютного рынка уверен, что доллар уже начал сдавать свои позиции Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Американскую валюту ждет настоящий обвал по отношению к ключевым валютам – евро и иене. Такой прогноз делает один из гуру валютного рынка Ульф Линдал. И он абсолютно выбивается из ожиданий многих экономистов, которые верят в силу доллара. Почему теория Линдала имеет право на существование и выиграет ли Россия в случае реализации его пророчеств?  Подробности...
Перейти а раздел…

Сможет ли Британия спастись от развала

Выход из Евросоюза может стать самоубийственным не только для правительства Мэй, но и для единства Соединенного КоролевстваФото: KFS/imagebroker.com/Global Look Press
Лондон застрял между выходом из Евросоюза, развалом Соединенного Королевства и сочетанием одного с другим – и уже нет времени на поиски спасительного решения. В среду, 17 октября, в Брюсселе соберутся главы стран ЕС – именно к этой дате планировалось завершить переговоры о Брексите. Но достигнуть соглашения не удалось, и теперь Британии придется выбирать между плохим и очень плохим сценариями. Подробности...
Перейти а раздел…

Созданное маршалом Устиновым охраняет Россию даже сегодня

Маршал Устинов занимался любыми видами техники и вооружений – даже мотоцикламиФото: Евгений Загуляев, Алексей Стужин/фотохроника ТАСС
Сегодня военное ведомство страны и ее оборонная отрасль должны почтить память одного из легендарных военачальников и создателей ВПК Дмитрия Федоровича Устинова, 110-летие которого отмечается 17 октября. Так кем же он был? Кровавым маршалом, бросившим в топку афганской войны десятки тысяч советских солдат и офицеров? Или стратегом, живым олицетворением военно-промышленного комплекса, становлению и развитию которого он посвятил всю свою жизнь? Подробности...
Перейти а раздел…

Удастся ли США остановить восстановление Сирии

США хотят любыми способами затруднить и затормозить восстановление СирииФото: Abdalrhman Ismail/Reuters
США пригрозили России и Ирану санкциями за участие в восстановлении разрушенной войной Сирии. Россия неоднократно призывала мировое сообщество оказать Сирии материальную и гуманитарную помощь, но сейчас на это готова лишь ограниченная группа стран. Подействуют ли новые американские угрозы и какова истинная подоплека действий Вашингтона? Подробности...
Перейти а раздел…

Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
Перейти а раздел…

Трагедия в Керчи. Чего ждать дальше?

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Осмысливая этот печальный и – увы – знакомый по обширному предыдущему опыту алгоритм, я вдруг подумала, что трагедии и несчастья определяют нас в не меньшей, а возможно, даже в большей степени, чем радостные события. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Нас пытаются превратить в ацтеков, чтоб было не жалко бомбить

Денис Тукмаков, журналист газеты «Завтра»
Это не просто «изоляция» или «санкции» – плевать бы на них. Это именно расчеловечивание. Объявление нас – всех-всех, таких разных, «советских» и «антисоветских» – вне человеческого закона. Что ответить на это? Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Не только новые аэропорты, но и аттракцион для всей страны

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Поколение тридцатилетних kid-adults, которые ментально остались тринадцатилетними бунтарями с задней парты, вдруг вспомнило про Егора Летова и предлагает назвать омский аэропорт Letov. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
    Перейти а раздел…

    Какое российское оружие наиболее популярно за рубежом

    Откажутся ли вооруженные силы от легендарной шапки-ушанки

    Обсуждение: 12 комментариев

    Как Кокорин и Мамаев расплатятся за побоище

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
      Подробности...

      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
      Подробности...

      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

        Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?
        • Максимально жестко из предусмотренного законом

        • Максимально мягко из предусмотренного законом

        • Наказание должно быть средней тяжести

        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Аксенов подтвердил наличие разрешения на оружие у керченского стрелка
          Мамаева могут выпустить из СИЗОСтало известно происхождение взрывчатки керченского стрелкаВласти Италии рассказали, что они готовы сделать для отмены антироссийских санкцийАмериканские наемники признались в участии в йеменском конфликте
          Отец керченского стрелка рассказал об увлечении сына оружиемНазвано использованное керченским стрелком оружиеМедведев назвал наиболее тяжелые санкции против РоссииНачались продажи обновленного пикапа УАЗ
          Появились слухи об увлечении матери керченского стрелка запрещенным учениемЭксперт рассказал, как можно было обезвредить керченского стрелкаВ Саратовской области в счета за ЖКХ включили плату за мертвецовЕще один «Руслан» прошел капремонт в Ульяновске

          Главная тема


          Как Польша нашла в США газ дешевле газпромовского

          нехорошее предчувствие


          Военнослужащие США заявили об ожиданиях скорого серьезного конфликта с их участием

          новинка автопрома


          Путин показал президенту Египта Aurus

          трагедия в крыму


          Психиатр предложил меры выявления потенциальных маньяков среди подростков

          Видео

          Командир экипажа


          В крушении Су-27 на Украине погиб высокопоставленный военный

          программа «Аполлон»


          Стало известно о смертельной «лунной болезни» американских астронавтов

          уроки истории


          Созданное маршалом Устиновым охраняет Россию даже сегодня

          раскол православия


          Сможет ли Москва заменить Константинополь для православного мира

          Рост цен на топливо


          Российским авиакомпаниям угрожает массовое разорение

          «наградная бестолковщина»


          Дометий Завольский: Медали Минобороны напоминают склеенные кое-как открытки к 23 Февраля

          «тушение пожара»


          Дмитрий Дробницкий: Закачался один из столпов глобального миропорядка, установившегося после распада СССР

          «атака укро-павианов»


          Игорь Мальцев: Девушки с канала «Россия» – это девушки из кремня и стали

          на ваш взгляд


          Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?

          Аксенов подтвердил наличие разрешения на оружие у керченского стрелка

          17 октября 2018, 23:55

          Текст: Антон Никитин

          Версия для печати

          Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что подросток, устроивший стрельбу в Керченском политехническом колледже, получил разрешение на оружие на законных основаниях.

          «Разрешение у него было зарегистрировано как положено, с этим тоже будем разбираться. (...) Ружье у него было на законных основаниях», – приводит ТАСС слова Аксенова.

          Ранее сообщалось, что 18-летний Владислав Росляков получил разрешение на приобретение оружия в сентябре этого года. Однако вскоре уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева заявила, что информация о наличии разрешения на оружие у керченского стрелка не подтвердилась.

          Отметим, отец керченского стрелка рассказал об увлечении сына оружием.

          Напомним, в среду студент Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже, в результате погибли 19 человек, 50 ранены. Сам преступник, по предварительным данным, покончил с собой.

          Возбуждено дело по статье «Убийство». Оружие убийства установлено.

          Ветеран спецназа Сергей Гончаров рассказал газете ВЗГЛЯД, как керченский стрелок мог легко достать оружие.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............