Наличие разрешения на оружие у керченского стрелка не подтвердилось

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева заявила, что информация о наличии разрешения на оружие у керченского стрелка не подтвердилась.

«Эта информация не подтвердилась. Насколько я понимаю, это была фейковая информация, хотя пока точно не известно», – сказала Клюева, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в сентябре 18-летний Владислав Росляков получил разрешение на приобретение оружия.

В среду в Керченском политехническом колледже Росляков расстрелял людей, затем взорвал бомбу. Сообщалось, что погибли 19 человек, около 50 ранены. Тело Рослякова было обнаружено в колледже. В личных вещах керченского стрелка нашли взрывное устройство.

Следователи возбудили уголовное дело, которое было переквалифицировано с «теракта» на «убийство».