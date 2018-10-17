Отец керченского стрелка рассказал об увлечении сына оружием

По словам осведомленного источника, отец Владислава Рослякова, устроившего стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже, рассказал следователям об увлечениях сына оружием и компьютерными играми.

По словам отца Владислава Рослякова, ему было тяжело общаться с сыном, подросток ничего не сообщал об учебе, сообщили «Известия».

Родитель керченского стрелка рассказал, что друзей у керченского стрелка не было, а с единственным приятелем детства оборвалась связь.

Отец признал, что знал об увлечении сына компьютерными играми и оружием, однако подчеркнул, что юноша был воспитанным и агрессию не проявлял.

В среду студент Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже, в результате погибли 19 человек, 50 ранены. Сам преступник, по предварительным данным, покончил с собой.

Возбуждено дело по статье «Убийство». Оружие убийства установлено.