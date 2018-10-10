Поможет ли ужесточение оружейного контроля избежать новых трагедий

После массового убийства в колледже Керчи вновь встал вопрос о том, как не допустить повторения подобных трагедий. Власти обещают разработать соответствующие меры, главная из которых – ужесточение законодательства в сфере регулирования оборота огнестрельного оружия. Способен ли строгий контроль за оружием решить проблему убийств в школах и вузах?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг анонсировал меры по предотвращению повторения таких трагедий, как произошедшая в Керчи. По его словам, специалисты внимательно проанализируют трагедию в керченском колледже и примут действенные меры, снижающие риски повторения подобных инцидентов.

Он заявил, что срочные меры для исключения таких ситуаций «вряд ли помогут делу», поскольку здесь «нужен системный подход». «Сначала предстоит самым тщательным образом разобраться с обстоятельствами произошедшего», а потом уже специалисты будут «прогнозировать те или иные действия», подчеркнул Песков.

Как сообщают источники в силовых структурах, мотивом нападения керченского стрелка на колледж мог стать конфликт с преподавателями. «По предварительной версии, молодой человек действовал из личных помыслов – у него были конфликты с преподавателями», – заявил источник «Интерфакса».

Именно личными мотивами руководствовались подростки, напавшие в январе текущего года на школу в Перми – там, по разным версиям, причиной был то ли конфликт с другими учениками, то ли желание прославиться. Тогда пострадало 15 человек, трое из них были в тяжелом состоянии, однако обошлось без жертв, тогда как в Керчи, по последним данным, погиб 21 человек. Правда, пермские школьники орудовали ножами, а вот керченский стрелок Владислав Росляков был вооружен взрывчаткой и огнестрельным оружием.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) рассказали , что Росляков увлекался работой со взрывными средствами и хвастался этим среди своего окружения. «Почему он собрал такое взрывное устройство, причина простая – сегодня в интернете существует все... И, вместе с тем, это устройство собрать достаточно легко. Инструкция, к сожалению, сегодня существует», – цитирует представителя НАК Валерия Киселева ТАСС

Как сообщил телеграм-канал 112, в незакрытой вкладке браузера керченского убийцы сохранился его последний поисковый запрос: «как изготовить самодельное взрывное устройство», а на жестком диске стрелка было много картинок и схем сборки взрывных устройств.

Зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в комментарии газете ВЗГЛЯД указал на проблему с тем, что сейчас легко получить доступ в интернете к информации по изготовлению взрывчатых устройств. Сейчас, по его словам, обсуждается ряд инициатив по мгновенной блокировке сайтов (без санкции суда) с подобным контентом. Также рассматриваются инициативы об усилении уголовной ответственности, вплоть до пожизненного заключения (в зависимости от последствий) за самодельное изготовление взрывных устройств. Выборный не исключает, что обсуждаемые нормы будут реализованы «в самое ближайшее время».

Экс-советник президента по интернету Герман Клименко напомнил газете ВЗГЛЯД, что проблема с доступностью в Сети запрещенной информации существует давно.

По его словам, при «должной озабоченности» можно всегда найти любую информацию. «Здесь должны работать спецслужбы, которые мониторят источники. А так – нужно ждать итогов расследования... Если там вина интернета, то это примерно как вина книг. То есть их надо либо сжигать, либо позаботиться о том, чтобы они не попадали в ненужные руки», – считает Клименко.

В свою очередь член комиссии Общественной палаты (ОП) по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией Руслан Салюков уверен, что нерешаемых задач нет. Он призвал выявлять и блокировать любую информацию о создании взрывчатых устройств. «Надо разработать жесткую систему ответственности для тех, кто выкладывает в Сеть данную информацию. В обществе существуют представления о том, что в интернет можно выкладывать все и никакой ответственности за это нет. Это серьезная ответственность. Выкладывание такой информации должно жестко караться. Без этого возникнет хаос и ситуация будет неуправляемой», – заявил Салюков газете ВЗГЛЯД.

Представитель НАК Валерий Киселев также сообщил, что молодой человек посещал стрелковый клуб, а на месте трагедии найдены около 10 пачек ружейных патронов, 10 самодельных зажигательных устройств и бутылки с коктейлем Молотова.

А министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в четверг сообщила, что большинство жертв трагедии в Керчи погибли именно от огнестрельных ранений, в то время как пострадавшие от взрыва оказались в больнице.

И, что немаловажно, у властей нет сомнений в том, что стрелок легально приобрел оружие, что подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов. «Разрешение у него было зарегистрировано как положено, с этим тоже будем разбираться. (...) Ружье у него было на законных основаниях», – рассказал Аксенов.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» Сергей Гончаров рассказал газете ВЗГЛЯД, что приобрести в наше время разрешительные документы для покупки оружия не составляет труда.

«К сожалению, сейчас достаточно зайти в интернет, и там увидите: заплатите пять тысяч – и мы предоставим вам любую справку. И вот получается ситуация, которую мы обсуждаем»,

– говорит Гончаров.

В связи с этим глава Общественного совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена выступил с инициативой ужесточить выдачу разрешений на оружие. Он заявил, что «эта тема действительно очень актуальна в части того, с какого возраста выдавать охотничье оружие и кому его выдавать».

По его мнению, необходимо «вернуться к этому вопросу и пересмотреть возрастную планку»; возможно, «поднять возраст до 21 года, ведь в юном возрасте еще игра гормонов, нестабильное психологическое состояние, что может привести к таким пагубным последствиям, что мы наблюдаем». Он добавил, что следует усилить ответственность медиков, которые проводят освидетельствование и выдают справки, необходимые для получения разрешения на оружие, так как «не секрет, что иногда можно справку получить очень легко, чтобы потом купить оружие».

С аналогичной идеей выступила сенатор Ольга Ковитиди, готовящая к внесению в парламент законодательную инициативу о повышении минимального возраста, необходимого для покупки гладкоствольного оружия, включая помповые ружья, пишет ТАСС. Ковитиди отметила, что сейчас по закону при наличии необходимых документов нарезное огнестрельное оружие можно иметь с 21 года, а гладкоствольное – с 18 лет. «Я твердо уверена, что этот возраст необходимо увеличить, – подчеркнула она. – Минимум необходимо его сравнять с тем возрастом, который сейчас существует [для покупки нарезного оружия]».

Анатолий Выборный в свою очередь высказался за повышение качества правоприменительной практики, чтобы те, кто имеет отношение к выдаче разрешений на оружие, «работали как часы». «Если, например, эксперты, врачи, психиатры, которые исследуют пациента, подходят к этому максимально ответственно, то это одно. А если справку можно купить в переходе, то это совершенно другое. Такие вещи надо исключить. Человек, выдающий ту или иную справку, должен нести соответствующую ответственность за достоверность этой справки», – подчеркнул он.

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Депутат отметил, что сейчас на законодательном уровне обсуждается норма отзыва выдачи справок, если человек пойман на употреблении наркотиков, совершает противоправные деяния или начинает страдать психическими расстройствами. По его словам, подобного рода информация должна в режиме реального времени поступать в лицензионно-разрешительную систему и тут же приниматься решение об отзыве выданных документов и изъятии оружия.

При этом Выборный отметил, что тотальный контроль над оружием не решает самой причины подобных трагедий. «Законодательство необходимо ужесточать тогда, когда остальные механизмы не работают. Прежде чем ужесточать законодательство, необходимо позаботиться о том, чтобы отлаженно работали действующие механизмы», – сказал депутат.

В похожем ключе высказался и Руслан Салюков: «Полностью запретить оборот оружия в принципе невозможно. Надо усиливать контроль над имеющимся у граждан оружием. К этой продаже относятся формально, должны выполняться все нормативные акты, особенно что касается выявления психических заболеваний. Здесь не должно быть халатного отношения».

Ужесточение контроля за оборотом оружия, безусловно, важно, ведь недоступность стрелкового оружия и взрывчатки как минимум позволила бы сократить число жертв, как видно из сравнения трагедий в Керчи и Перми.

Тем не менее сами причины подобных трагедий кроются в социально-общественной проблематике,

отметил Салюков.

Председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина убеждена, что в первую очередь корень проблемы в том, что Владислав Росляков был одинок и неустроен в жизни. «Учебные заведения должны предоставлять не просто услугу, но и давать воспитание. Нужно, чтобы близкие и сверстники обращали внимание на состояние своих сокурсников. Меня поразило, что этот стрелок год ходил со штык-ножом», – сказала Сутормина газете ВЗГЛЯД.

По ее словам, молодые люди могут испытывать сильные психологические нагрузки от одиночества. «Молодые люди очень много времени проводят в социальных сетях. Некоторые из них деструктивные и могут побуждать к агрессии. Эти сети активно закрывают, но многие из этих платформ находятся за рубежом и закрыть их очень сложно, поэтому возрастает роль воспитательного значения», – также отметила собеседница.

По словам Суторминой, если родители очень заняты, то они «хотя бы в выходные дни должны проводить время с детьми», а «дополнительное образование должно быть более доступным для детей». Она также обратила внимание на нехватку школьных психологов. «То, что молодые люди не рассказывают родителям, они могут рассказать психологам», – подытожила она.