Названа причина гибели большинства жертв в Керчи

Большинство жертв трагедии в Керчи умерли от огнестрельных ранений, пострадавшие от взрыва попали в больницу, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Те, кто был ранен огнестрельно, это в основном причина смертей. А те, кто попал в стационар - это... минно-взрывные раны. Самодельное взрывное устройство, начиненное огромным количеством мелких компонентов», – цитирует Скворцову РИА «Новости».

Она отметила, что врачи находят в телах пострадавших, в том числе во внутренних органах, металлические предметы из взрывного устройства.

Ранее в четверг в НАК рассказывали, что студент, открывший стрельбу в политехническом колледже в Керчи, увлекался созданием взрывных устройств и мог найти инструкцию в интернете.

Во время взрыва и стрельбы в керченском колледже погибли 20 человек – 15 учащихся и пять сотрудников колледжа, 11 из них – несовершеннолетние. Предполагаемый стрелок – студент Владислав Росляков – покончил с собой.

Возбуждено дело по статье «Убийство».