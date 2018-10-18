Песков анонсировал принятие действий для исключения трагедий как в Керчи

Специалисты внимательно проанализируют трагедию в керченском колледже и примут действенные меры, снижающие риски повторения подобных инцидентов, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он заявил, что срочные меры для исключения таких ситуаций «вряд ли помогут делу», поскольку здесь «нужен системный подход».

«В эмоциональном плане такая реакция понятна, но сначала предстоит самым тщательным образом разобраться с обстоятельствами произошедшего, предстоит точно определить все детали этого трагического массового убийства и только после этого специалисты должны прогнозировать те или иные действия», – сказал Песков, передает ТАСС.

В то же время он назвал случившееся «очень опасной тенденцией».

В среду Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже. Жертвами нападения стали 20 человек. Стрелок также покончил с собой.

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что студент не мог подготовить нападение в одиночку.