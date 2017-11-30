Появились данные о мотивах устроивших резню в Перми подростков

Подростки из Перми, устроившие драку на ножах в школе №127, сделали это из-за желания прославиться, сообщают в соцсетях.

Целью подростков, устроивших поножовщину в пермской школе, была слава. «За несколько дней до событий Лев рассказал их общему знакомому, что планирует устроить «нечто в школе». Что именно – он не пояснил, но обещал, что будет громко», – сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечено, что инициатором нападения на учителя и учеников стал Лев Биджаков, идею поддержал его друг, Саша Буслидзе.

Лев и Саша договорились убить друг друга, пообещав, что «не уйдут живыми из 127-й». Во время инцидента каждый из них ударил друга ножом по одному разу. Однако друзья не стали доводить дело до конца, так как «было очень больно».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что резня в Перми показывает пробелы в системе охраны школ.

Ранее в понедельник сообщалось, что резню в школе организовал 16-летний экс-ученик Лев Биджаков вместе со своим другом.

По последним данным, в результате инцидента пострадали 15 человек, в том числе ученики 4-го класса и их учительница, которая пыталась защитить детей и получила тяжелое ножевое ранение шеи.