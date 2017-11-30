Назван организатор поножовщины в пермской школе

Поножовщину в пермской школе №127 организовал 16-летний бывший ученик Лев Пиджаков, он был задержан и сразу же доставлен в больницу. По неподтвержденным данным, конфликт произошел из-за оскорбления в социальных сетях.

Документов при себе у юноши не оказалось, личность была записана с его слов. Полиция подозревает, что фамилия Пиджаков – вымышленная, сообщает Telegram-канала Mash.

Также портал сообщает, что настоящее имя нападавшего – Лев Биджаков. Он вместе с другом Александром решил напасть на учеников из-за оскорбления в социальных сетях.

По словам учеников школы, конфликт произошел из-за новогоднего поздравления администратора местного паблика: «С Новым Годом, псы». Льва сильно возмутило подобное панибратское отношение к его персоне, и он решил провести показательную месть.

По данным портала, у организатора нападения в видеозаписях в соцсетях множество видео из школы «Колумбайн» в США, где в результате нападения 20 апреля 1999 года погибли 13 человек.

По данным СМИ, в 2015 году Лев Биджаков участвовал в российской Олимпиаде по физике. Учителя отмечали его высокие интеллектуальные способности.

Вместе с тем, ТАСС со ссылкой на министерство территориальной безопасности края сообщает о двоих задержанных.

Ранее сообщалось, что в понедельник утром двое неизвестных в масках совершили нападение на школьников. Пострадали 11 человек, тяжелые ранения получили учительница и ученик 16 лет, им проводят операции.