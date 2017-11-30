В результате поножовщины в пермской школе ранены восемь человек

Ножевые ранения в результате конфликта в пермской школе получили восемь человек, среди пострадавших есть учитель, сообщил информированный источник.

Инцидент произошел в школе № 127 с углубленным изучением отдельных предметов (находится в Мотовилихинском районе) в 10.19 по местному времени (08.19 мск). Данные о том, что именно произошло в учебном заведении, пока расходятся.

По словам одних источников, двое неизвестных в масках совершили нападение на школьников. «По предварительной информации, восемь пострадавших, всем оказывается необходимая помощь. Создан оперативный штаб, его возглавил губернатор Максим Решетников», – рассказали ТАСС в мэрии.

Пресс-секретарь министерства территориальной безопасности Пермского края Елена Дубинина также сообщила, что на учеников напали двое неизвестных мужчин в масках. По ее словам, на место выехали губернатор Пермского края Максим Решетников и сотрудники министерства территориальной безопасности.

Начальник информационно-аналитического управления администрации Перми Андрей Каменских написал на своей странице в Facebook, что сообщение о происшествии поступило от директора школы. «По непроверенной информации, речь идет о нападении двух мужчин в масках на учащихся школы. Глава города Дмитрий Самойлов, замглавы администрации Людмила Гаджиева и начальник департамента образования Людмила Серикова экстренно выехали в школу», – отметил он.

По данным «Интерфакса», налетчики задержаны, их мотивы выясняются.

Вместе с тем Telegram-канал Mash сообщает, что инцидент произошел в результате конфликта двоих учеников, которые решили выяснить отношения в стенах школы. При этом оба были вооружены ножами. Одноклассники дерущихся попытались разнять хулиганов.

По предварительным данным издания, пострадали восемь человек, в том числе учитель, который также попытался помешать поножовщине. У него серьезное ножевое ранение в шею.

По данным РИА «Новости», ножевые ранения получили девять человек: одна учительница и восемь учеников.

Согласно информации с сайта учебного заведения, в пермской школе № 127 ведется «углубленное изучение английского и французского языков, а также предметов художественно-эстетического цикла». В школе 47 классов, в которых обучается 1 тыс. 216 учащихся.