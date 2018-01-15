Число пострадавших в пермской школе возросло до 11 человек

Число пострадавших в результате инцидента в пермской школе №127 увеличилось до 11 человек, среди пострадавших 10 детей, сообщили в городской станции скорой помощи.

«В 10.12 поступил сигнал о нападении неизвестных лиц на детей в школе №127 Перми. Туда незамедлительно было направлено 11 бригад скорой медицинской помощи. Известно о 11 пострадавших, из них двое в тяжелом состоянии», – сказал источник ТАСС.

По данным регионального Минздрава, тяжелые ранения в результате конфликта получили учительница и ученик 16 лет, им проводят операции. «Они получили ранения шеи. Оба направлены в городскую клиническую больницу №4, уже проводятся операции», – говорится в релизе, передает РИА «Новости».

По данным Минздрава, у остальных пострадавших, по предварительным данным, «незначительные поверхностные травмы», их направили обследоваться в краевую детскую больницу.

В ведомстве отметили, что во время нападения часть раненых детей смогли убежать в торговый центр неподалеку, там же их и осмотрели врачи.

В связи с инцидентом из школы эвакуировали 750 человек, в том числе почти 700 детей.

Ранее сообщалось, что в понедельник утром двое неизвестных в масках совершили нападение на школьников. Злоумышленники задержаны, их мотивы пока неизвестны.

Вместе с тем, по другим данным инцидент произошел в результате конфликта двоих учеников, которые решили выяснить отношения в стенах школы. Оба были вооружены ножами. Одноклассники дерущихся попытались разнять хулиганов.