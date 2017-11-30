Резня в Перми показывает пробелы в системе охраны школ

Чудовищное преступление, произошедшее в одной из пермских школ – настоящая резня с применением холодного оружия – напомнило аналогичные инциденты в Соединенных Штатах. Главная версия причин произошедшего заключается в том, что российские подростки копировали поведение американских. Но так ли это на самом деле?

Утром в понедельник в пермскую общеобразовательную школу № 127 ворвались двое подростков в масках и напали на учительницу и школьников. Один из нападавших, Александр – десятиклассник этой же школы, второй, Лев Биджаков – бывший ученик, который недавно перешел в ПТУ.

Заявления о причинах произошедшего разнятся: по одной версии, подростки собирались наказать администратора местного паблика, который нахамил одному из нападавших. Он написал пост «С Новым годом, псы», под которым один из нападавших, Лев Биджаков, заявил, что администратор ответит за оскорбление. По другой версии, молодые люди поссорились и начали драться на ножах. Их пытались разнять учителя и дети, которые в результате инцидента пострадали.

Детали произошедшего

Первым о драке в школе рассказал руководитель департамента информационной политики администрации Перми Андрей Каменских в соцсети Facebook. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Во всех школах Перми усилены меры безопасности, они работают в штатном режиме. После происшествия был создан оперативный штаб, его возглавил губернатор Пермского края Максим Решетников.

По последним данным, в результате инцидента пострадали 15 человек, в том числе ученики 4-го класса и их учительница, которая пыталась защитить детей и получила тяжелое ножевое ранение шеи. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии – у нее диагностировали большую кровопотерю.

В министерстве здравоохранения Перми сообщается, что 12 человек госпитализированы. «Женщина (учитель) и двое молодых людей 15–16 лет в тяжелом состоянии направлены в городскую клиническую больницу № 4. На данный момент им уже проводятся операции. Еще девять пострадавших детей уже осмотрены врачами, обнаружены поверхностные травмы, они направлены в Детскую краевую клиническую больницу. Вся необходимая помощь им оказывается».

Нездоровое поведение

Спецслужбы оцепили здание школы, там работают восемь бригад скорой помощи, пожарные и спасатели. 700 детей эвакуированы в ближайший торговый центр.

История усугубляется тем, что один из подростков, начавших драку на ножах, состоял на учете в психоневрологическом диспансере и неоднократно употреблял наркотики. На странице «ВКонтакте» у Льва Биджакова размещены видеоролики, связанные с темой Колумбайна – американской школы в штате Колорадо, где в 1999 году двое подростков напали на школьников и преподавателей, ранив 37 человек, из них 13 – смертельно.

К тому же у него были проблемы в семье – это подтверждают его бывшие одноклассники, а мать Льва Биджакова отказалась ехать к нему в больницу. Такое решение она приняла не впервые. В Telegram-канале Mash опубликовали комментарий руководства колледжа, в котором учился Лев Биджаков. «Лев пришел на занятия в совершенно невменяемом состоянии. Он успел сказать, что выпил пива и энергетиков, после чего прямо на уроке потерял сознание. Его отправили в больницу. Никто из родителей так и не приехал за ним».

Администратор местного паблика опроверг версию с конфликтом, заявив, что все участники понимают его карикатурность и не относятся к громким заявлениям серьезно (орфография и пунктуация автора сохранены): «Паблик на 100% карикатурный и все кто на него подписаны понимают что тут постят и для чего, и принимают информацию уж точно не близко к сердцу, Лев был в хороших отношениях с пабликом и даже просил сам сделать про него мемы, его комментарии абсолютно саракастичны и никакого серьезного подтекста в нем нет. Лев 1) Не юзал наркоты 2) Не пошел резать всех из-за мема 3) Никогда не давал повода для подобных действий».

Однако видеозаписи, опубликованные в соцсетях, опровергают первый пункт. Молодой человек размещал ролики, на которых явно находится под воздействием запрещенных препаратов.

Реакция властей

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил не делать любительских рассуждений и подождать итогов расследования. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова на своей странице в Facebook назвала этот случай вопиющим и заявила, что вылетает в Пермь: «Неужели, кроме десятилетних детей, некому было остановить хулиганов? А система профилактики, КДН и ЗП? А охрана, в конце концов? Где это все?! У меня очень много вопросов...»

«Легче всего свалить вину на заморских злодеев»

Клинический психолог Дмитрий Старостин рассказал газете ВЗГЛЯД, что после тяжелой психологической травмы пострадавшие будут восстанавливаться очень долго: «Дети, которые оказались непосредственно объектами атаки, преподаватели, охрана школы получили сильнейшую психологическую травму. Они должны получить систематическую медицинскую и психологическую помощь».

Специалист считает, что есть определенный процент людей, склонных к физическому и психологическому насилию. «Атаковать заведомо беспомощных людей мог кто угодно. Свалить вину за произошедшее с себя, со взрослых, не сумевших обеспечить безопасность, на заморских злодеев – да, это обычный способ. Проблема не в содержании интернета, это не главная причина.

Даже если бы видеоролики с актами насилия не были распространены в США и Европе, подобные инциденты в России все равно бы совершались.

Я считаю, что случаи, когда субъект атакует беззащитных людей, повторяются от популяции к популяции, от страны к стране, от района к району. Тут нет чего-то специфического, к сожалению, это общечеловеческое, относящееся к страшной стороне человеческой природы, не зависящее от расы, религии и так далее».

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Психолог сообщил, что, скорее всего, эти подростки были уже в поле зрения и правоохранительных органов, и местных районных психиатров. «Предполагаю, что они входят в категорию особо уязвимых психически, и у них есть проблемы с контролем агрессии. Люди из этой категории часто решают проблемы силовыми методами, так же как и в их семейном окружении. Такие люди уверены, что человеческие отношения регулируются насилием, и переубедить их практически невозможно», – сообщил газете ВЗГЛЯД Дмитрий Старостин.

«Речь идет о том, что должна быть упорядоченная система наблюдения за такими подростками, как и система предупреждения и профилактики подобных эксцессов. Другого способа предотвращать подобные случаи нет. Второе, конечно, система охраны в школах. Обеспечивать безопасность в школах должны профессионалы, а не пенсионеры».

Психолог подчеркнул, что помимо надзора за потенциальными преступниками и реформой системы безопасности важна гражданская подготовка, включающая в себя противодействие подобным актам.

Решим проблему комплексно

Член Общественной палаты Калужской области, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Владислав Гриб отметил, что проблема американских школ и колледжей постепенно захватывает Россию.

«Государство должно делать на этом акцент. У нас таких историй мало, в отличие от США, где убивают десятками людей. У нас нет свободной продажи огнестрельного оружия, но, как видите, можно и ножом сделать тоже немало.

Надо следить за психологическим и психическим состоянием наших учащихся. Сейчас это не делается, либо делается очень формально.

Это повод активизировать нашу политику в области психологической диагностики, поддержки детей, школьников, подростков, учащихся», – заявил он корреспонденту газеты ВЗГЛЯД.