В Кремле прокомментировали поножовщину в пермской школе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал воздержаться от «любительских» комментариев по поводу резни в пермской школе и посоветовал дождаться итогов расследования.

«Давайте сначала дадим, наверное, Росгвардии и Министерству внутренних дел разобраться с тем, на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учебном заведении. Вместе с тем, учитывая, что это такая внутренняя, скажем так, поножовщина между учениками школы, давайте это внутреннее расследование проведут, это же не нападение на школу извне», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он предложил дождаться точки зрения экспертов и не делать «какие-то такие любительские рассуждения на этот счет».

По последним данным, в результате инцидента пострадали 15 человек, в том числе ученики 4-го класса и их учительница, которая пыталась защитить детей и получила тяжелое ножевое ранение шеи.

По версии СК, резня в школе началась после драки двух подростков на ножах, которых попытались разнять педагоги и другие ученики. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

По данным СМИ, резню организовал 16-летний бывший ученик Лев Биджаков вместе со своим другом. Однако, по предварительным данным, предполагаемые организаторы резни поссорились во время нападения и начали наносить удары друг другу.