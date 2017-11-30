СК изложил обстоятельства поножовщины в пермской школе

Резня в школе № 127 Перми началась после драки двух подростков на ножах, которых попытались разнять педагоги и другие ученики, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК). Возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что конфликт произошел «на почве личных неприязненных отношений».

Раненые госпитализированы, «их количество и состояние здоровья уточняется», передает РИА «Новости» комментарий СК.

На месте происшествия вместе с оперативными службами работают глава города Дмитрий Самойлов, замглавы администрации Людмила Гаджиева и начальник департамента образования Людмила Серикова, сообщил начальник информационно-аналитического управления администрации Перми Андрей Каменских в Facebook.

Глава города уже поручил усилить меры безопасности во всех школах Перми, сообщает пресс-служба городской администрации.

Учебный процесс в других школах города продолжается в штатном режиме.

Подозреваемые задержаны, в ближайшее время их допросит следствие. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

Ранее сообщалось, что ученики и преподаватель пермской школы получили ножевые ранения в результате неустановленного конфликта. Источники сообщали, что на школьников напали люди в масках.

В городской станции скорой помощи сообщили, что в конфликте пострадали 11 человек.