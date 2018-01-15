Число пострадавших в пермской школе выросло до 15 человек

Число пострадавших в результате инцидента в пермской школе №127 возросло до 15 человек, сообщили в пресс-службе администрации города.

«По данным краевого министерства здравоохранения, на данный момент пострадавших 15 человек, из них 12 человек госпитализированы», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Заместитель руководителя управления Следственного комитета по Пермскому краю Сергей Сарапульцев также подтвердил, что в результате инцидента пострадали ученики 4 класса и их учитель.

Ранее сообщалось, что 13 человек в пермской школе получили ножевые ранения в результате конфликта двух молодых людей. По данным СМИ, поножовщину организовал 16-летний бывший ученик Лев Биджаков, он был задержан и сразу доставлен в больницу.

В то же время по данным СК, резня в школе началась после драки двух подростков на ножах, которых попытались разнять педагоги и другие ученики.

На месте работает полиция и Росгвардия, обстоятельства ЧП выясняются.