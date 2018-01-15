Число пострадавших при конфликте в пермской школе выросло до 13 человек

Число пострадавших в результате инцидента в пермской школе увеличилось до 13 человек, сообщил замруководителя управления Следственного комитета России по региону Сергей Сарапульцев.

«Всего пострадавших 13, включая двух лиц, между которыми произошла поножовщина. Среди пострадавших учительница», - сказал он, передает ТАСС.

В свою очередь Telegram-канала Mash сообщает, что в результате конфликта пострадали девять учеников 4Б класса. В том числе один 10-летний ребенок находится в крайне-тяжелом состоянии в реанимации. У него глубокое ножевое ранение шеи.

По данным портала, нападавшие целенаправленно били детей ножами в голову, пытаясь убить с одного удара.

Вместе с тем, региональная полиция сообщает, что один из учеников, начавших драку на ножах, состоял на учете в психоневрологическом диспансере, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что 11 человек в пермской школе получили ножевые ранения в результате неустановленного конфликта. Источники сообщали, что на школьников напали люди в масках.

Вместе с тем, позже СМИ сообщили, что поножовщину организовал 16-летний бывший ученик Лев Биджаков, он был задержан и сразу доставлен в больницу. По неподтвержденным данным, конфликт произошел из-за оскорбления в социальных сетях.

В то же время по данным СК, резня в школе началась после драки двух подростков на ножах, которых попытались разнять педагоги и другие ученики.

На месте работает полиция и Росгвардия, обстоятельства ЧП выясняются.