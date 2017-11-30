Учительница пермской школы сумела спасти нескольких детей

Учительница Наталья Шагулина, тяжело раненная при поножовщине в пермской школе, помогла спастись нескольким ученикам, оттолкнув от них нападавшего, рассказала мать одного из школьников.

По словам мамы одного из мальчиков, который спасся, «учительница оттолкнула нападавшего, поэтому мальчики отбежали», сообщает РИА «Новости».

«Учитель в 4-й городской больнице, она в крайне тяжелом состоянии, в операционной. Двое пострадавших там же, они в тяжелом состоянии. Один был на операции, второй готовился к ней», – передает ТАСС слова специалиста краевого Минздрава Натальи Долгомировой.

Она добавила, что госпитализированы девять учеников младших классов. «Это дети 10–11 лет. Они в состоянии средней тяжести. В разных отделениях они госпитализированы в краевую детскую клиническую больницу», – рассказала она.

Как уточнили в городской клинической больнице № 4, педагог находится в реанимации в тяжелом состоянии после операции. У нее произошла сильная кровопотеря.

Напомним, ранее СК также сообщал, что резня в школе началась после драки двух подростков на ножах, которых попытались разнять педагоги и другие ученики.

По последним данным, в результате инцидента пострадали 15 человек, в том числе ученики 4-го класса и их учительница, которая пыталась защитить детей и получила тяжелое ножевое ранение шеи.

По данным СМИ, резню организовал 16-летний бывший ученик Лев Биджаков.

По предварительным данным, предполагаемые организаторы резни в пермской школе поссорились во время нападения и начали наносить удары друг другу.