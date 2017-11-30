Названа основная версия поножовщины в пермской школе

По предварительным данным, предполагаемые организаторы резни в пермской школе поссорились во время нападения и начали наносить удары друг другу.

Как сообщает Telegram-канал Mash, 16-летние Лев Биджаков и Александр Буслидзе решили совместно организовать нападение на учебное заведение. Однако в момент атаки между юношами возникла размолвка, в результате чего они начали драться уже друг с другом.

В настоящее время нападавшие находятся в больнице под конвоем. У обоих серьезные ножевые ранения.

Ранее СК также сообщал, что резня в школе началась после драки двух подростков на ножах, которых попытались разнять педагоги и другие ученики.

По последним данным, в результате инцидента пострадали 15 человек, в том числе ученики 4-го класса и их учительница, которая пыталась защитить детей и получила тяжелое ножевое ранение шеи.

По данным СМИ, резню организовал 16-летний бывший ученик Лев Биджаков, в соцсетях которого есть множество видео из школы «Колумбайн» в США, где в результате нападения 20 апреля 1999 года погибли 13 человек.